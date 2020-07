Chivas Brothers anunció jubilación de Colin Scott, Maestro Mezclador

Después de 30 años Colin Scott el Maestro Mezclador de la marca de whisky escocés Chivas Regal se jubilará según cuenta Chivas Brothers.

Colin Scott quien aprendió a mezclar de la mano de Jimmy Lang en el año de 1989 hizo su ingreso a la compañía Chivas Brothers en 1973. Pero se volvió el mezclador tras la jubilación de Lang en 1989 teniendo la responsabilidad de garantizar la calidad, el carácter, al tiempo que monitoreaba el envejecimiento de los whiskies de manera que su maduración fuera perfecta.

La carrera de Scott sin duda ha sido reconocida gracias a su profesionalismo y conocimiento que lo llevaron a crear icónicas marcas como Chivas Regal 18 años en 1997, Chivas Regal 25 años en 2007, así como a ser nombrado, en primera instancia como Keeper of the Quaich y, posteriormente, en 2008, Master of the Quaich, la más prestigiosa sociedad de whisky de Escocia. Pero el talento de Scott viene de una familia de maestros mezcladores en la que se encontraban su padre y su abuelo, es un oficio con el que creció y por el cual desarrollo una temprana pasión por el whisky escocés al crecer cerca de una destilería en Orkney. Una industria de la cual, a partir del 30 de junio se retira por motivo de su jubilación.

“Colin Scott es, sin duda alguna, un ícono en la industria del whisky y un referente de marcas como Chivas Regal, The Glenlivet y Royal Salute. Una vida dedicada a su gran pasión con los más extraordinarios resultados al conseguir las mezclas perfectas. Hoy Pernod Ricard celebra el oficio de este gran Maestro Mezclador a quien admiramos profundamente y quien nos deja un legado que atesoraremos por siempre para continuar por el camino de la excelencia.” Agrega Sergio Guevara, Gerente de Chivas Regal en Colombia.

Ahora con las enseñanzas de Scott el nuevo Maestro Mezclador es Kevin Balmforth siendo este desde el 1 de julio de 2020 el encargado de dar continuidad a los productos de Chivas Brothers. Balmforth ha sido la mano derecha de Colin y quien, como lo fue Scott, será el responsable de custodiar la calidad, sabor y maduración del whisky, así como enseñar y defender el arte de la mezcla, asegurando que las tradiciones, el conocimiento y las técnicas de mezcla se continúen practicando y fomentando a través de las generaciones.